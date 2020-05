Feuerwehr kühlt ausgebranntes Elektro-Auto in «Wasserbad»

Hattingen (dpa/lnw) - Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hattingen: Sie versenkte die heißen Überreste eines ausgebrannten Elektro-Autos in einem mit Wasser gefüllten Container. Mit diesem «Wasserbad», so die Rettungskräften wörtlich, sei eine erneute Entzündung des Akkus verhindert worden.