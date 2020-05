Waldbrand in Hagen: 160 Einsatzkräfte vor Ort

Hagen (dpa/lnw) - Nach anhaltender Trockenheit hat ein Waldstück in Hagen auf einer mehr als fußballfeldgroßen Fläche Feuer gefangen. Rund 160 Kräfte waren seit Mittwochmittag im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Am Nachmittag habe man den Brand auf einer Fläche von gut 7500 Quadratmetern unter Kontrolle gebracht, sagte ein Sprecher. «Das Nachlöschen wird aber noch andauern. Das ist jetzt richtige Handarbeit mit Hacke und Beil.» Der trockene, harte Waldboden müsse Stück für Stück umgegraben werden, um an Glutnester auch in tieferen Erdschichten heranzukommen.

Von dpa