«Sommerhaus der Stars» wegen Corona erstmals aus Deutschland

Bocholt/Köln (dpa) - Wegen der Corona-Pandemie wird das «Sommerhaus der Stars» dieses Jahr erstmals nicht im Ausland aufgezeichnet, sondern in einem deutschen Bauernhaus. Details würden später mitgeteilt, sagte am Mittwoch ein RTL-Sprecher in Köln. Nach Informationen des «Bocholter Volksblatts» wird die Reality-Show in Bocholt-Barlo im Westmünsterland aufgenommen.

Von dpa