Streit beim Motorradkauf: 38-Jährigen mit Reizgas besprüht

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Motorradkauf ist in Dortmund eskaliert: Bei einem Streit über Schäden an der Maschine soll der Verkäufer dem Käufer zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend soll er mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf ihn geschossen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dabei sei der 38-jährige Käufer am Dienstagabend verletzt worden.

Von dpa