Wegen Schalten: Kurios, in Kollegen-Wohnzimmer zu schauen

Köln (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich nach eigenen Angaben inzwischen daran gewöhnt, viele Konferenzen per Video zu führen. In einem Podcast des Kölner Domradios sagte er: «Heute ist wieder so ein Tag mit vielen Telefon- und Videokonferenzen. Das ist ja ein völlig neues Instrumentarium für viele von uns in der Politik gewesen. Da jagt eine Konferenz die nächste. Die erste war um 8 Uhr noch von Zuhause aus auf dem iPad.»

Von dpa