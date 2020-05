«Bild»: Dortmunder Torjäger Haaland fehlt gegen SC Paderborn

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss nach Informationen der «Bild»-Zeitung im nächsten Spiel der Fußball-Bundesliga auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger zog sich am Dienstag beim 0:1 im Top-Duell gegen den FC Bayern München eine Knieverletzung zu. Der 19-Jährige werde daher am Sonntag (18.00 Uhr) in der Partie beim SC Paderborn fehlen, berichtete die «Bild»-Zeitung. Haaland soll sich die Blessur bei einem Zusammenstoß mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen haben. Er wurde in der 72. Minute gegen Giovanni Reyna ausgewechselt. Haaland war Anfang Januar zum BVB gekommen und erzielte in elf Spielen bereits zehn Tore.

Von dpa