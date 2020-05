Kapitän Baier kehrt in Startformation des FC Augsburg zurück

Augsburg (dpa) - Kapitän Daniel Baier kehrt beim FC Augsburg im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn in die Startelf zurück. Nachdem der 36-Jährige beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 eine Verschnaufpause bekommen hatte, läuft er am Mittwoch von Beginn an auf. Carlos Gruezo nimmt erst einmal auf der Bank Platz. Ansonsten vertraut Trainer Heiko Herrlich der Startelf, die gegen die Knappen begonnen hatte.