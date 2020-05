Brand unter Zug: Gut 30 Fahrgäste müssen Bahn verlassen

Mechernich (dpa/lnw) - Wegen eines kleinen Brandes an einem Regionalzug auf freier Strecke mussten rund 30 Passagiere am Mittwoch ihre Fahrt nahe Mechernich (Kreis Euskirchen) unterbrechen. Der Zug fuhr nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei am Nachmittag über einen Gegenstand und konnte dann nicht mehr weiterfahren. Dabei sei es aus bislang ungeklärter Ursache außen unter dem Zug zu einer Rauchentwicklung gekommen, es habe gebrannt, so der Sprecher.

Von dpa