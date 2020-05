Das Interesse der Aktionäre ist nach Angaben des Unternehmens groß. Bis zum Mittwoch hätten sich Vertreter von mehr als 69 Prozent des Grundkapitals zur Hauptversammlung angemeldet. Das sei der höchste Anmeldewert seit dem Zusammenschluss der Unternehmen Veba und Viag zu Eon vor 20 Jahren. Mehr als 100 Fragen an Vorstand und Aufsichtsrat seien eingegangen.

Eon will in diesem Jahr einen weiteren großen Unternehmensumbau abschließen. Der Konzern hat die RWE-Tochter Innogy übernommen und konzentriert sich jetzt ganz auf die Leitungsnetze für Strom und Gas sowie den Energieverkauf an Endkunden. Mehrere regionale Versorger wollen den Deal zwischen Eon und RWE noch mit einer Klage vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) kippen.