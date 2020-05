Streit in Quarantäne-Einrichtung: Mann mit Schere verletzt

Lörick (dpa/lnw) - Nach dem Streit in einer Düsseldorfer Quarantäne-Einrichtung steht das Tatwerkzeug nun fest. Der 22-jährige Tatverdächtige soll einen 44-Jährigen mit einer Schere verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zuvor hatte die Polizei nur von einem «Stichwerkzeug» berichtet. Der 22-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Weitere Details zum Streit am Mittwochabend gab die Polizei zunächst nicht bekannt.