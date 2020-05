Bis zu 24 Grad an Pfingstwochenende

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Pfingstwochenende bestes Ausflugswetter. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge klettern die Temperaturen am Samstag und Sonntag im bevölkerungsreichsten Bundesland auf bis zu 24 Grad. Demnach können am Samstag erste Quellwolken aufziehen, es bleibe aber freundlich. Am Pfingstsonntag können vor allem in Westfalen Wolken aufziehen. Es soll aber trocken bleiben.

Von dpa