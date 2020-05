Sonne und klarer Himmel in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem langen Pfingstwochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag viel Sonne und wenige Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen auf 18 bis 22 Grad, aus Nordosten weht schwacher Wind. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu 5 Grad, in der Eifel und dem Sauerland auf bis zu Minus 1 Grad. Dort kann es laut DWD zu Bodenfrost kommen.

Von dpa