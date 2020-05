Opposition fordert mehr Mieterschutz in Corona-Krise

Kritik übten Redner von SPD und Grünen an der neuen Mieterschutzverordnung der Landesregierung, die am 1. Juli in Kraft treten soll. Zwar seien dank des Protestes von Verbänden und der Initiative «Wir wollen wohnen» den Plänen der Landesregierung an manchen Stellen «die Zähne gezogen worden», sagte Klocke . Dennoch sollten künftig nur noch in 18 statt bisher 37 Kommunen die strengen Vermietervorgaben angewendet werden.