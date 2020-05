Ministerium bietet zusätzliche Termine für externe Prüflinge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr auch für externe Prüflinge, die in Nordrhein-Westfalen einen mittleren Schulabschluss erwerben wollen, zusätzliche Termine angeboten. Das teilte das Schulministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Für die Externenprüfungen dieses Jahres seien rund 2300 Teilnehmer angemeldet für den mittleren Schulabschluss sowie den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10 - davon rund 480 Schüler von Ergänzungsschulen.

Von dpa