Gjasula jagt unrühmliche Gelb-Bestmarke

Augsburg (dpa) - Scharf auf die Gelb-Bestmarke in der Bundesliga ist Paderborns Klaus Gjasula nun wirklich nicht. Dafür würde ihm der Noch-Inhaber dieses unrühmlichen Rekords jedoch bald nur zu gerne gratulieren. «Du gehst ab wie eine Rakete», meinte der Pole Tomasz Hajto flapsig im TV-Sender Sky am Mittwoch über Gjasula. «Ich hoffe, du knackst meinen Rekord und ich habe endlich meine Ruhe.» Hajto, einst ein sehr kantiger Verteidiger, sah in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg 16 Gelbe Karten.

Von dpa