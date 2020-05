Husky spaziert in Tierfutterhandlung: Feuerwehr verständigt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein herrenloser Husky in einer Tierfutterhandlung hat die Gelsenkirchener Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, war das Tier am Mittwochnachmittag in das Geschäft gelaufen - vom Besitzer weit und breit keine Spur. «Da nicht davon auszugehen war, dass der Hund im Laden einkaufen wollte, sicherte ein Mitarbeiter den entlaufenen Vierbeiner und verständigte die Feuerwehr.» Der Hund sei wohl dem Geruch in die Futterhandlung gefolgt, vermutete ein Sprecher.

Von dpa