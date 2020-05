Bielefelds Voglsammer: «Es gibt keinen, der Zweifel hat»

Bielefeld (dpa/lnw) - Überraschungs-Tabellenführer Arminia Bielefeld geht mit großer Zuversicht in die letzten sieben Spieltage der 2. Fußball-Bundesliga. «Es gibt keinen im Verein, der Zweifel hat», sagte Stürmer Andreas Voglsammer. Mit Blick auf das Wochenende, als die Arminia 0:0 in Hamburg spielte und Stuttgart 2:3 in Kiel verlor, erklärte der 28 Jahre alte Österreicher: «Wir hätten zwar verlieren können. Aber am Ende sind wir schon mit einem Grinsen nach Hause gefahren.» Nach zwei Remis nach der Corona-Pause müsse die Arminia «wieder besseren Fußball spielen, dann müssen wir auf niemanden schauen. Wenn wir unsere Punkte holen, holt uns niemand mehr ein.»

Von dpa