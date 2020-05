Hoteliers: Auslastung an Pfingsten nur bei 16 Prozent

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz zahlreicher Lockerungen zum Pfingstwochenende beklagen die Hoteliers im Rheinland eine geringe Auslastung ihrer Häuser über die Feiertage. Die Gesamtauslastung der Hotels in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf liege an Pfingsten bei nur rund 16 Prozent, beklagte der Verband Dehoga Nordrhein am Donnerstag. Für diese Einschätzung hatte der Verband rund 460 Hoteliers in der Region befragt. 83 Prozent der Besucher seien Touristen, der Rest Geschäftsreisende.

Von dpa