Nach Dementi: Stadt Kempen räumt Vorkommnisse in Kita ein

Die Ermittler schließen inzwischen nicht aus, dass die Erzieherin auch in Kempen versucht haben könnte, ein Kind zu töten. «Ich habe über die Ermittlungsergebnisse aus der Pressekonferenz erfahren und bin fassungslos. Als Bürgermeister der Stadt Kempen sichere ich der Staatsanwaltschaft und der Polizei zu, offen und transparent bei den weiteren notwendigen Ermittlungen zu unterstützen», teilte Kempens Bürgermeister Volker Rübo mit.

Noch am Dienstag hatte die Stadt auf dpa-Anfrage mitgeteilt, in der Kita habe es während der Beschäftigungszeit der Erzieherin keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die «Rheinische Post» hatte zuvor über eben solche berichtet. Am Donnerstag begründete ein Sprecher seine früheren Aussagen mit einem Auskunftsverbot durch die Staatsanwaltschaft.

Die Stadt Krefeld teilte mit, bei ihr habe die Beschuldigte ein Berufspraktikum absolviert. Alles, was dazu mitzuteilen sei, hätten die Ermittler bereits mitgeteilt. Der Landschaftverband Rheinland teilte als Landesjugendamt mit, wegen der laufenden Ermittlungen äußere man sich nicht zu dem Fall. Der Kreis Viersen, in dem auch Tönisvorst liegt, wo die Erzieherin ebenfalls gearbeitet hat, hatte auf das Landesjugendamt verwiesen.

Die Erzieherin steht im Verdacht, in Viersen eine Dreijährige umgebracht zu haben. Das kleine Mädchen war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden. Am 4. Mai starb das Kind dort.