Neuzuschnitt mehrerer Wahlkreise beschlossen

Berlin (dpa) - Für die nächste Bundestagswahl werden mehrere Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Brandenburg neu zugeschnitten. Mit diesem Beschluss vom Donnerstagabend reagiert der Bundestag auf die jüngste Bevölkerungsentwicklung in einigen Regionen. Grundsätzlich soll die Zahl der Einwohner in den bundesweit 299 Wahlkreisen nämlich möglichst wenig voneinander abweichen. Der westfälische Wahlkreis «Paderborn - Gütersloh III» etwa verzeichnet aber einen so starken Bevölkerungszuwachs, dass die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock nun in den benachbarten Wahlkreis verlegt wird.

Von dpa