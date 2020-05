Malteser Orden verkauft Klinik an Fresenius

Bad Homburg (dpa) - Der Medizinkonzern Fresenius macht sich weiter im deutschen Krankenhausmarkt breit. Deutschlands größter Klinikbetreiber kauft das Krankenhaus «Seliger Gerhard» in Bonn vom Malteser Orden, teilte Fresenius am Freitag in Bad Homburg mit. Die Klinik mit mehr als 400 Betten habe 2019 einen Umsatz von 66 Millionen Euro erzielt. In dem Deal gehen auch zwei Medizinische Versorgungszentren und eine Apotheke mit Logistikzentrum an Fresenius.

Von dpa