Cathy Hummels über Ehekrise-Gerüchte: «Sind nicht getrennt»

«Jeder muss herausfinden, was ihn glücklich macht. Mats braucht seinen BVB , und ich meine Familie in München und meine Freunde. Wenn wir als Familie Zeit haben, dann genießen wir diese umso intensiver», so Hummels. Zu Hause fühle sich die kleine Familie aber in der bayerischen Landeshauptstadt. «Nach seiner aktiven Karriere werden wir hier alt und schrumpelig werden.»

Auch Gerüchte um eine Magersucht wies die 32-Jährige zurück: Schon seit Februar leide sie wegen eines Magenkeims unter starken Schmerzen. «Als es mir dann sehr schlecht ging, musste ich ins Krankenhaus.» Mittlerweile fühle sie sich aber wieder besser.