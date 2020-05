Kohfeldt fordert sein Team: «Haben nur noch Schlüsselwochen»

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat nach den beiden guten Leistungen in Freiburg (1:0) und gegen Mönchengladbach (0:0) seine Mannschaft vor Zufriedenheit gewarnt. Mit der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) habe der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga «sieben Finals» zu spielen. «Keiner darf die Galligkeit verlieren. Keiner darf die Griffigkeit verlieren. Wir haben nur noch Schlüsselwochen vor uns», sagte der Coach des stark abstiegsbedrohten Traditionsvereins am Freitag in einer Online-Pressekonferenz.

Von dpa