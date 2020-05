Virologe Streeck: Sehr viel mehr auf Großevents fokussieren

Bonn (dpa) - Großveranstaltungen wie die Karnevalssitzung in Gangelt spielen nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus. Er gehe davon aus, «dass wir uns sehr viel mehr auf diese Großevents fokussieren müssen», sagte der Autor der sogenannten «Heinsberg-Studie» dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die zu unterbinden scheint am ehesten was gebracht zu haben.»

Von dpa