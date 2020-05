Keine Unruhe in Köln nach vier sieglosen Spielen

Köln (dpa/lnw) - Nach vier sieglosen Spielen in Serie sieht Trainer Markus Gisdol keine bedrohliche Situation für den 1. FC Köln. «Ich bin nicht so kritisch, wie es andere im Moment sind. Ich sehe viel Gutes in der Mannschaft», sagte der Coach vor der Partie gegen RB Leipzig am Montag (20.30 Uhr). Die 1:3-Niederlage bei 1899 Hoffenheim habe keine tiefen Spuren hinterlassen, meinte Gisdol. «Wir werden das aufarbeiten und wollen uns als Mannschaft defensiv besser verhalten», sagte der FC-Trainer. Es sei ja nicht überraschend, dass man auch mal Ergebnisse habe, die nicht der allgemeinen Erwartungshaltung entsprechen.

Von dpa