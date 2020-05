Leipzig-Trainer Nagelsmann warnt vor Kölns Standardstärke

Zwar falle mit dem rotgesperrten Belgier Sebastiaan Bornauw laut Nagelsmann der «torgefährlichste Verteidiger der Liga» aus, doch sein Team müsse auf der Hut sein, da es zuletzt «die Standards nicht ganz so gut verteidigt hatte». Zudem machte der RB-Coach eine enorme Qualitätsverbesserung bei den Rheinländern aus. «Die Entwicklung von Köln unter Markus Gisdol ist schon beeindruckend. Er hat sie in einer relativ negativen Situation übernommen, und jetzt haben sie einen total gefestigten Mittelfeldplatz.» Nagelsmann lobte vor allem die «sehr geradlinige Spielweise in der Offensive».