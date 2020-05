Kinderschutzbund-Präsident: Erzieherberuf aufwerten

Dormagen/Viersen (dpa/lnw) - Angesichts der Mordermittlungen in einer Kita in Viersen hat der Präsident des Kinderschutzbundes eine Gesetzesänderung angeregt. «Man sollte eine Weitergabe der Personalakte ermöglichen, wenn eine Erzieherin die Kita wechselt - wie bei den Beamten», sagte Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeitszeugnisse seien ungeeignet für Hinweise, auf die ein künftiger Arbeitgeber achten sollte. Außerdem müsse der Erzieherberuf dringend attraktiver werden, was auch heiße: besser bezahlt. «Die Erzieherinnen arbeiteten über Gebühr hart und sind in Städten wie Düsseldorf und Köln dennoch Hartz-IV-Aufstocker. Mehr Wertschätzung ist längst überfällig», sagte Hilgers.

Von dpa