Picasso-Museum Münster zeigt Werke aus 20 Jahren

Münster (dpa/lnw) - Das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster zeigt ab Pfingsten die 150 bedeutendsten und schönsten Werke, die das Haus in den vergangenen zwei Jahrzehnten erworben hat. Unter dem Titel «Simply The Best - Neuerwerbungen aus 20 Jahren» zeigt das Haus vom 30. Mai bis 6. September Werke von Georges Braque, Marc Chagall, Henri Matisse und Pablo Picasso, wie das Museum am Freitag in Münster mitteilte. Darunter sind Grafiken, Keramiken und Fotos, zu denen die Schau Querverbindungen aufzeigt, wie es einer Mitteilung heißt.

Von dpa