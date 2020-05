Neukirchen-Vluyn (dpa/lnw) - Fünf Männer aus dem Drogen-Milieu sollen in Neukirchen-Vluyn einen 20-Jährigen in seinem Auto auf offener Straße überfallen und gewaltsam entführt haben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei befreiten den jungen Mann am Mittwochmorgen nach einem Zeugenhinweis, wie die Ermittler am Freitag mitteilten.

Von dpa