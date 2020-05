Viel Sonne an Pfingsten: Am Montag bis zu 26 Grad

Essen (dpa/lnw) - Keine Wolken, nur Sonne: Zu Beginn des Pfingstwochenendes hat sich das Wetter im Westen von einer freundlichen Seite gezeigt - und auch in den kommenden Tagen bleiben die Aussichten schön. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es am Samstag im Rheinland bis zu 26 Grad werden. Ab der Mittagszeit wurden Quellwolken erwartet, verstärkt im Osten des Bundeslandes. Nach einer deutlichen Abkühlung in der Nacht erwartete der DWD am Sonntag im Tagesverlauf von Osten her vermehrt Wolken und auffrischenden Nordostwind bei Temperaturen von 19 bis 23 Grad. Am Montag soll es dann wieder etwas wärmer und sonniger werden - im Rheinland bis zu 26 Grad bei lockeren Quellwolken.