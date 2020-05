Lanxess-Arena: Getränkevorräte verkauft

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Lanxess-Arena hat in der Corona-Krise liegengebliebenen Lebensmittel- und Getränkevorräte verkauft. Innerhalb von einer Stunde seien am Samstag die ersten Bestände ausverkauft gewesen, teilte die Arena am frühen Nachmittag via Facebook mit. Der Drive-In-Verkauf hatte mittags begonnen und sollte bis zum Nachmittag dauern. Gleich zu Beginn bildete sich eine lange Auto-Schlange. Laut dem «Kölner Stadt-Anzeiger» wurden 50 000 Liter Getränkevorräte - vor allem Bier - abgenommen. Zudem waren Nachos und Chips im Angebot. Die Lanxess-Arena ist seit Anfang März wegen der Pandemie lahmgelegt.

Von dpa