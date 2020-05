Am Pfingstmontag Temperaturen bis zu 28 Grad möglich

Essen (dpa/lnw) - Nach einem blauen Himmel am Samstag, wird der Sonntag in Nordrhein-Westfalen wieder etwas bewölkter. Nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD), ziehen im Laufe des Vormittags von Osten her einige Wolken auf, die erst am Abend wieder abziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad, im Bergland zwischen 14 und 19 Grad. Außerdem erwartet der DWD mäßigen, teils böig auffrischenden Wind von Nordost. Nach einer kühlen und klaren Nacht darf man sich in NRW auf einen warmen Pfingstmontag freuen: Bei viel Sonne und lockeren Quellwolken erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 28 Grad. Am Dienstag dürften die Temperaturen sogar auf 30 Grad klettern.

Von dpa