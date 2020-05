Fortuna präsentiert neuen Sportvorstand Klein am Dienstag

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf wird am Dienstag seinen neuen Sportvorstand Uwe Klein (50) im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Kleins erster offizieller Arbeitstag in neuer Funktion ist am Montag. Der bisherige Direktor Scouting und Kaderplanung wird Nachfolger von Lutz Pfannenstiel (47), der seinen Vertrag auf eigenen Wunsch zum 31. Mai aufgelöst hatte.

Von dpa