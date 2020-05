Dortmund (dpa/lnw) - Ein 60-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Feuerwehrleute hatten den Mann mit schwersten Brandverletzungen am frühen Sonntagmorgen in der brennenden Wohnung gefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es zu dem Feuer in der Wohnung kam, ermittelt nun die Polizei.

Von dpa