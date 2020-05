Weidenfeller über BVB: «Vielleicht fehlt Siegermentalität»

Paderborn (dpa) - Der frühere BVB-Keeper Roman Weidenfeller hält das wahrscheinliche erneute Scheitern von Borussia Dortmund im Titelkampf der Fußball-Bundesliga auch für eine Mentalitätsfrage. «Vielleicht fehlt ein Stück weit die Siegermentalität in den Topspielen», sagte Weidenfeller am Sonntag in der TV-Sendung «Sky90». Dem Revierclub fehle noch ein Stück, um sich in Duellen mit den FC Bayern auf Augenhöhe messen zu können, urteilte Weidenfeller, der mit dem BVB 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte.

Von dpa