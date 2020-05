Kahn schließt aktuell Ausleihe von Torwart Nübel aus

München (dpa) - Der FC Bayern denkt aktuell nicht daran, Torwart Alexander Nübel nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München auszuleihen. Diese Option sei «zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausgeschlossen», sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn am Sonntag in der Sendung «Sky 90». Niemand denke an eine Ausleihe, erklärte Kahn: «Wir sind froh und zufrieden, dass Alexander zu uns kommt.»

Von dpa