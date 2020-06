Corona-Beschränkungen sorgen für «Run auf Kleingärten»

Essen (dpa/lnw) - Die Corona-Beschränkungen haben die Nachfrage nach Kleingärten in Deutschland sprunghaft ansteigen lassen. «Es gibt mindestens eine Verdopplung der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr», berichtet der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde als Dachverband von rund 893 000 Kleingarten-Pächtern. Vor allem in Großstädten seien die Gärten begehrt. «Schon vor Corona war die Nachfrage sehr hoch. Mit Corona ist sie nochmal gestiegen, die Wartezeiten werden immer länger», sagte Verbandssprecherin Sandra von Rekowski. So gebe es in Berlin Gärten mit einer Wartezeit von sieben Jahren.

Von dpa