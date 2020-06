Günter Wallraff entspannt sich in Naherholungsgebieten

Köln (dpa) - Günter Wallraff hat in der Corona-Krise mehrere Naherholungsgebiete in und rund um seinen Wohnort Köln wiederentdeckt. «Wege und Orte, wo ich seit meiner Jugend nicht mehr war», sagte der Journalist und Bestsellerautor der Deutschen Presse-Agentur. Oft war er bei dem schönen Wetter der vergangenen Monate mit dem Fahrrad unterwegs, etwa im Kölner Stadtwald oder am Rhein.