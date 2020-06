Laschet: Corona könnte mehr spalten als Flüchtlingskrise

Augsburg (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sieht den gesellschaftlich Zusammenhalt in Deutschland durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Gefahr. Während viele dank relativ gesicherter Einkommen «dem entschleunigten Leben in Corona-Zeiten vielleicht sogar etwas Gutes abgewinnen» könnten, müssten andere um ihre Jobs, ihre Einkünfte oder gar ihre Existenz fürchten, sagte der CDU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag). Es drohe deshalb eine stärkere gesellschaftliche und wirtschaftliche Polarisierung und Spaltung als während der Flüchtlingskrise.

Von dpa