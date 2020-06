Aachen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Aachen ist in der Nacht zum Dienstag ein 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 2.50 Uhr aus. Die Feuerwehr rettete den Mann aus der brennenden Wohnung. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an.

Von dpa