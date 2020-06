Sondersitzung zu Mordfall in Viersener Kita

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Fall einer Erzieherin, die in Viersen ein dreijähriges Kita-Kind ermordet haben soll, hat der Landtag für Donnerstag (4. Juni) eine Sondersitzung des Familienausschusses einberufen. Die Landesregierung will dazu mündlich berichten, wie am Dienstag aus der Tagesordnung hervorging. Die SPD-Fraktion hatte die Sondersitzung beantragt.