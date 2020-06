Sierau über Handballerinnen: «Gefühl der Ungerechtigkeit»

Es dürfe nicht erneut eine Situation herbeigeführt werden, «in der sich Sportler*innen und Teams nicht ausreichend für ihre Leistung wertgeschätzt fühlen und in weiten Kreisen der Öffentlichkeit Unverständnis entsteht», so Sierau laut einer Mitteilung der Stadt Dortmund am Dienstag.

Im Gegensatz zur Männer-Bundesliga, wo der THW Kiel nach Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie zum deutschen Meister erklärt worden war, waren die Handballerinnen von Borussia Dortmund trotz ähnlicher Bedingungen leer ausgegangen. Die BVB-Frauen waren beim Saisonabbruch der Liga ebenfalls Spitzenreiter gewesen, dennoch hatte Thiel als Liga-Vorstandsvorsitzender entschieden, in dieser Saison keinen Meistertitel zu vergeben. An die vielen Fans gerichtet, die die Handballerinnen unterstützt hatten, sagte Sierau: «Sie haben einen tollen Sportsgeist gezeigt. Ich freue mich, dass die Handball-Damen des BVB eine derartig rege und engagierte Unterstützer-Szene haben.» Sierau weiter: «Seien wir zuversichtlich, dass die Handballdamen des BVB in der anstehenden Champions-League meisterlich auftreten werden.»