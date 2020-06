Mittags schon 27 Grad: Wärmster Tag des Jahres erwartet

Duisburg/Offenbach (dpa/lnw) - Deutschland steht der bislang wärmste Tag des Jahres bevor. Bereits zur Mittagszeit wurden am Dienstag in Duisburg 27 Grad gemessen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn waren es jeweils über 26 Grad. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte gegen 17 Uhr die 30-Grad-Marke überschritten werden. Wo genau, ist noch offen. «Am wärmsten dürfte es dabei zwischen Emsland und Niederrhein sowie im Saarland und dem südwestlichen Rheinland-Pfalz werden», sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Nur im äußersten Osten trübten dichtere Wolkenfelder den Sonnenschein.

