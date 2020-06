Zwei von ihnen sollen am 1. Februar 2017 mit Schusswaffen zwei Banken in Rheinland-Pfalz in den Gemeinden Boos und Oberkail überfallen haben. Der dritte Tatverdächtige soll mit einem Fluchtfahrzeug auf seine Komplizen gewartet haben. Bei dem Überfall in Boos wurde eine zufällig anwesende Bankkundin verletzt. Die Täter erbeuteten damals insgesamt einen sechsstelligen Betrag und flohen zunächst unerkannt. Ein DNA-Abgleich einer Spur in Oberkail führte die Polizei später zu einem der Tatverdächtigen. Ermittlungen in seinem Umfeld brachten die Spur zu den anderen Verdächtigen.