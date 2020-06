Hertha-Profi Pekarik: Überraschung auch in Dortmund möglich

Berlin (dpa) - Hertha-Profi Peter Pekarik hält den Höhenflug der Berliner in der Fußball-Bundesliga noch nicht für beendet. «Die Tabelle zeigt, wir sind wieder da. Natürlich wollen wir immer mehr und noch mehr Punkte holen», sagte der rechte Außenverteidiger bei einem virtuellen Pressegespräch am Dienstag. Auch im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) rechnet der Slowake mit einer Chance für Hertha BSC. «Es wird ähnlich schwer wie gegen Leipzig, aber es kann eine Überraschung geben.»