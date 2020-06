Tötung einer 75-Jährigen: Urteil gegen vier Männer erwartet

Osnabrück (dpa/Ini) - Im Prozess gegen vier Männer wegen der Tötung einer 75-Jährigen soll voraussichtlich heute vor dem Landgericht Osnabrück das Urteil fallen. Zwei der Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft zunächst die Frau nach Köln gelockt haben, um sie dann in einer Wohnung festzuhalten und so Zugriff auf ihr vermeintliches Vermögen zu erhalten. Dabei soll sie schwer körperlich misshandelt worden sein. Als sich das Opfer weigerte, sollen die Männer das Opfer im Dezember 2018 in der Nähe der Ortschaft Hasbergen bei Osnabrück getötet haben. (Az.: 6 Ks 7/19)

Von dpa