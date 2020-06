Bombendrohung bei WAZ-Druckerei: Tatverdächtiger ermittelt

Essen (dpa/lnw) - In einem Druckzentrum der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) in Essen ist eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude sei am Dienstagabend umgehend geräumt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Einsatzkräfte sperrten demnach den Bereich um das Gebäude großräumig ab und setzten Spürhunde ein. Eine Bombe sei nicht gefunden worden.

Von dpa