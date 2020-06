Tödlicher Arbeitsunfall: Landwirt unter Maschine eingeklemmt

Much (dpa/lnw) - In Much in Rhein-Sieg-Kreis ist es am Dienstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 70 Jahre alter Landwirt wurde unter einer Arbeitsmaschine eingeklemmt. Anwohner hätten ihn auf einem Feld gefunden und die Polizei verständigt, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zunächst hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa