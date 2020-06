Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mann, der in Düsseldorf am Mittwoch an einer Straße plötzlich in Flammen gestanden hat, ist tot. Es handele sich um einen 70-jährigen Düsseldorfer, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Zur Ursache wurde zunächst weiter nichts bekannt. Die Polizei will in Kürze Einzelheiten zum Fall bekanntgeben.

Von dpa