Die Feuerwehr rückte am frühen Mittwochmorgen zu dem Brand in einem Gebäude aus, in dem ein Einkaufsmarkt und in den oberen Räumen das Fitnessstudio untergebracht ist, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Flachdach des Gebäudes brannte auf einer Fläche von 300 Quadratmetern. Der Rauch zog vor allem in das Studio. Über 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Der Einkaufsmarkt war beim ersten Feuer den Angaben nach vollständig ausgebrannt. Das zu dem Zeitpunkt noch nicht eröffnete Fitnessstudio wurde saniert und renoviert und sollte jetzt, wo die Corona-Situation es zulässt, eröffnet werden. Die Brandmeldeanlage des Studios hatte den Angaben nach bei dem aktuellen Brand zwar ausgelöst, aber den «großen Schaden» nicht verhindern können.